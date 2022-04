चिलचिलाती धूप में भी जड़ रहे चौके-छक्के

चिलचिलाती धूप में खिलाडिय़ों का जोश कम नहीं हो रहा। गांव-कस्बों में क्रिकेट सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। गर्मी से बचाव के लिए खिलाडिय़ों के पास सिर्फ कैप है या शीतल जल। न्यूटन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बाथरी क्लब ने फाइट क्लब न्यूटन नंबर 13 को 20 रनों से पराजित किया। इधर अंबाड़ा में एनएसयूआई द्वारा आयोजित अंबाड़ा प्रीमियर लीग अंडर 22 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल पांढुर्ना टीम ने लोनादेही को हरा कर जीत लिया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. चिलचिलाती धूप में खिलाडिय़ों का जोश कम नहीं हो रहा। गांव-कस्बों में क्रिकेट सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। गर्मी से बचाव के लिए खिलाडिय़ों के पास सिर्फ कैप है या शीतल जल। न्यूटन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बाथरी क्लब ने फाइट क्लब न्यूटन नंबर 13 को 20 रनों से पराजित किया। बाथरी क्लब ने 8 ओवर में 87 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फाइट क्लब 8 ओवर में 67 रन बना सकी। मैन ऑफ द मैच सचिन को दिया गया। बेस्ट ऑल राउंडर नेहाल, बेस्ट सिक्सर राजगीर, मैन ऑफ द सीरीज सोहेल खान, बेस्ट फल्डर का पुरस्कार सोहेल खान को दिया गया। विजेता टीम को 10 हजार रुपए एवं शील्ड उपविजेता को 5 हजार एवं शील्ड प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, राजेंद्र यदुवंशी, रुस्तम खान, संत लाल यादव ने किया । प्रतियोगिता के आयोजन में युवा मंडल के अनिमेष सूर्यवंशी, निक्की वर्मा आदित्य सोमवंशी सहित कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। इधर अंबाड़ा में एनएसयूआई द्वारा आयोजित अंबाड़ा प्रीमियर लीग अंडर 22 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल पांढुर्ना टीम ने लोनादेही को हरा कर जीत लिया। एनएसयूआई टीम ने टॉस जीता व 8 ओवर में 73 रन का लक्ष्य दिया। लोनादेही टीम 67 रन ही बना सकी। कप्तान अवेज सौदागर ने बताया 28 रन और 2 विकेट लेकर मैन आफ द मैच अमन खान रहे । विजेता टीम को ग्राम पंचायत अंबाड़ा द्वारा 6 हजार 666 रुपए , ग्राम पंचायत अंबाड़ा व पुनाराम उईके द्वारा लोनादेही टीम को 3333 रुपए सहित अन्य पुरस्कार दिए गए। मुख्य अतिथि पांढुर्णा विधायक नीलेश उईके थे। ब्लॉक कांग्रेस नांदनवाड़ी अध्यक्ष रामप्रसाद उईके, कांग्रेस अंबाड़ा अध्यक्ष सतीश सिंह ठाकुर, अंबाड़ा सरपंच शैलेश सलामे, इसराइल मंसूरी व जाफर फारुकी, युकां अध्यक्ष निलेश कोड़ापे आईटी सेल अध्यक्ष अंकुश साहू व ग्रामीण उपस्थित थे।

Hitting fours and sixes even in the scorching sun