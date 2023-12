Coal: गृहमंत्री का दावा भी फेल, अब यह खदान भी होगी बंद, पढ़ें पूरी खबर

Submitted by:

पेंच कन्हान क्षेत्र की एकमात्र कोकिंग कोल उत्पादन करने वाली तानसी खान अब बंद हो जाएगी। यहां कार्यरत 445 कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है।

