सुख-समृद्धि की कामना के लिए घर-घर में हुआ यज्ञ

छिन्दवाड़ा/ सौंसर . बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सौंसर तहसील में 7500 से अधिक घरों में यज्ञ किया गया। सुख-समृद्धि की कामना के लिए विधायक विजय चौरे से लेकर आम लोगों ने अपने-अपने आवास पर यज्ञ किया। भक्तों ने अपने अपने आराध्य का पूजन किया। 24 बार गायत्री मंत्र एवं 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां समर्पित की। 80 गांवों में गायत्री परिवार प्रज्ञा मंडल,महिला मंडल शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरण पीठ और जोन प्रभारियों ने यज्ञ कराए। गीता शिंदे ,संजीवनी वानखेडे ,सुरेखा राऊत ,शालु शिंदे, नलिनी कोठेकर ,ज्योति राऊत ,प्रतिभा शिंदे ,प्रमिला भुमर ,कल्पना वडसकर ,माया राउत, संध्या वानखड़े ,अर्चना घुगल व महिलाओं ने सहयोग किया। पारडसिंगा में सोमवार को 200 घरों में गायत्री यज्ञ किया गया। दुर्गादास कोठेकर ने बताया गायत्री महिला प्रज्ञा मंडल की महिलाओं ने सहयोग किया। विश्वशांति प्राकृतिक आपदा शमन, वातावरण परिशोधन विश्वशांति ,सद्भावना संस्कृति का पोषण, नशाखोरी एव कुरीतियों का उन्मूलन की कामना की। बोरगांव तहसील में लगभग 3 हजार से अधिक घरों में यज्ञ संपन्न हुए । इस अवसर पर नशा नहीं करने एवं पौधरोपण का संकल्प लिया गया । पांढुर्णा में भी लगभग 3000 घरों में गायत्री महायज्ञ किया गया। प्रमुख ट्रस्टी नरेंद्र पालीवाल ने बताया महायज्ञ अभियान में सभी ने बढ़-चढक़र भाग लिया। आयोजन में डॉ.जेजी चौहान,राजू चौधरी,विकासखंड समन्वयक विनोद श्रीवास्तव, गृहेे-गृहेे गायत्री यज्ञ प्रभारी विश्वेशर गाजरे व गायत्री परिवार का सहयोग रहा। बड़चिचोली गांव में सोमवार को सुख समृद्धि की कामना करते हुए घर घर में गायत्री यज्ञ किया गया । पूरे परिवार ने यज्ञ में आहुतियां दी गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुतियां दी गई । गायत्री माता का पूजन किया गया।

House-to-house yajna performed for the wish of happiness and prosperity