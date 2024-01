सैकड़ों कर्मचारियों को बिना काम के मिल रहा वेतन

कोयलांचल अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा है। बंद होती खदानें और नई परियोजनाओं में देरी से घाटा बढक़र पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। जिन खदानों से उत्पादन ठप है, वहां पर सैकड़ों कामगारों को बिना काम के वेतन देना पड़ रहा है।

Hundreds of employees are getting salary without any work