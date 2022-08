शतरंज की उपेक्षा से आहत जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा के अध्यक्ष रिंकू रितेश चौरसिया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। कारण उन्होंने जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा का फर्म एंड सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना, मध्यप्रदेश शतरंज संघ से मान्यता प्राप्त नहीं होना और जिला कार्यकारिणी का समन्वय एवं सकारात्मक सहयोग नहीं मिलना बताया है। मध्यप्रदेश शतरंज में एडहॉक कमेटी ने गत 10 माह से प्रदेश के किसी भी जिले को एफि लेशन मान्यता नहीं दी है।

दे दिया है। कारण उन्होंने जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा का फर्म एंड सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना, मध्यप्रदेश शतरंज संघ से मान्यता प्राप्त नहीं होना और जिला कार्यकारिणी का समन्वय एवं सकारात्मक सहयोग नहीं मिलना बताया है। मध्यप्रदेश शतरंज में एडहॉक कमेटी ने गत 10 माह से प्रदेश के किसी भी जिले को एफि लेशन मान्यता नहीं दी है। रिंकू ने कहा कि उनके कार्यकाल में जिला प्रतिस्पर्धा एवं एक लाख नगद प्राइज मनी की शतरंज प्रतिस्पर्धा का आयोजन रहा। इसमें ग्रैंडमास्टर श्रीराम झा, इंटरनेशनल मास्टर हिमल गुसेंन, अनुज श्रीवात्री, वुमन फि डे मास्टर सृष्टि पांडे सहित कई खिलाडिय़ों ने परासिया में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में एनसीसी में छात्र छात्राओं की चयन प्रक्रिया मध्य प्रदेश 24 बटालियन छिंदवाड़ा के अधिकारी अमरजीत सत्यपाल एवं सूरत सिंह ने की। 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया । कद काठी और परेड के आधार पर श्रेष्ठ 30 कैडेटों का चयन किया गया। इस दौरान एनसीसी प्रभारी डॉ कैलाश गाकरे व सीनियर कैडेटों ने चयन प्रक्रिया को पूर्ण कराने में सहयोग किया। एनसीसी के लिए लगभग 1 माह से छात्र-छात्राएं तैयारी कर रहे थे। शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा में बुधवार को एनसीसी में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों में होड़ मची रही। कमांडिंग ऑफि सर,24 एमपी बटालियन एनसीसी के निर्देशन में प्राचार्य डॉ शिवचरण मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ कराई। सीट अप,पुश अप, बीम और फिजिकल मापदंड के अनुसार चयन किया गया। भर्ती प्रक्रिया में लेफ़्िटनेंट अरविन्द धुर्वे,सूबेदार मेजर सुशील टिर्की,हवलदार बिमल थापा शामिल रहें। खेल सहायक चंद्रशेखर चंदेल ने सहयोग किया ।

Hurt by the neglect of chess, the district president resigned