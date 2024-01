एक ही रात में पति-पत्नी की मौत

पांढुर्ना नगर के संतोषी माता वार्ड में शुक्रवार रात तुलसीराम बेले (70) और उनकी पत्नी पुष्पा बेले (६२) की मौत पांच घंटे के अंतराल में हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तुलसीराम बेले का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। शुक्रवार रात को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। परिवार बेले की देखरेख में लगा था कि रात लगभग 9.30 बजे तुलसीराम की पत्नी पुष्पा बेले की अचानक मौत हो गई। परिवार वाले अचानक हुई मौत से संभलते कि रात लगभग 2.30 बजे तुलसीराम ने भी अंतिम सांस ली।

Husband and wife died in the same night