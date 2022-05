पति नहीं चाहता घर जमाई बनना

पति पेशे से ड्राइवर है। खेती भी करता है। दम्पती का प्रेम विवाह हुआ है। चार और छह साल की बेटी हैं। पत्नी बार-बार मायके जाती है । साथ ही पति को अपने साथ रहने के लिए बाध्य करती है । पति के इनकार पर दोनों में विवाद होता है। पत्नी मायके चली जाती है। ये प्रकरण शनिवार को परिवार परामर्श केन्द्र में आया। शनिवार को पांच प्रकरणों की सुनवाई हुई। एक में समझौता हुआ। शेष में अगली तिथि दी गई। घरजमाई बनने के लिए मजबूर करने के आरोप पर पत्नी ने पति पर परेशान करने के बात कही।

छिन्दवाड़ा/ परासिया.पति पेशे से ड्राइवर है। खेती भी करता है। दम्पती का प्रेम विवाह हुआ है। चार और छह साल की बेटी हैं। पत्नी बार-बार मायके जाती है । साथ ही पति को अपने साथ रहने के लिए बाध्य करती है । पति के इनकार पर दोनों में विवाद होता है। पत्नी मायके चली जाती है। ये प्रकरण शनिवार को परिवार परामर्श केन्द्र में आया। शनिवार को पांच प्रकरणों की सुनवाई हुई। एक में समझौता हुआ। शेष में अगली तिथि दी गई। घरजमाई बनने के लिए मजबूर करने के आरोप पर पत्नी ने पति पर परेशान करने के बात कही। पति ने कहा कि ससुराल पक्ष उसके पैसों का उपयोग करते हैं । वह पत्नी को रखना चाहता है। काउंसलरों ने दोनो पक्षों को समझाया और सोच विचार करने के लिए समय दिया। परामर्श केन्द्र में सलाहकार केपी पांडे, जेठू लाल सोनी, शांति तिवारी, सुनीता झाड़े एवं डेस्क प्रभारी वंदना वघेल उपस्थित रही। जुन्नारदेव में भी पत्नी के बार -बार मायके चले जाने से परेशान पति ने परामर्श केंद्र में गुहार लगाई । परामर्श केंद्र में बुलाकर दोनों को समझाया। आपस में संवाद कराया तथा विचार-विमर्श के लिए समय प्रदान किया गया। पत्नी ने बताया वह मायके में परेशानी होने के कारण गई थी जहां पर पैर में मोच आने के कारण रुकना पड़ा था । अब अपने ससुराल आ गई है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के के अवस्थी के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा सहित काउंसलर आहूति शर्मा ने 11 प्रकरणों में से तीन मामलों में समझौते की संभावना नहीं पाने पर पक्षकारों को न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी। शेष प्रकरणों में पक्षकारों को समझाइश देकर विचार विमर्श के लिए समय दिया गया है।

Husband does not want to become a homebody