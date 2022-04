पति ने फेंक आईडी बनाकर पत्नी की प्रायवेट बातें की वायरल

परासिया निवासी एक महिला ने शिकायत में बताया कि उसका ससुराल अमरावती में है। शादी के 4 साल होने के बाद विवाद हुआ। पति ने फेसबुक पर उसकी फेंक आईडी बनाकर अंतरंग तरीके से वायरल किया है।

छिंदवाड़ा/परासिया. परिवार परामर्श केंद्र परासिया में शनिवार को आठ प्रकरणों की सुनवाई की गयी । तीन प्रकरण में समझौता हुआ। एक मामला न्यायालय भेजा गया और एक प्रकरण खारिज किया गया। एक पक्ष के अनुपस्थित होने से चार मामलों में अगली तिथि दी गई।

परासिया निवासी एक महिला ने शिकायत में बताया कि उसका ससुराल अमरावती में है। शादी के 4 साल होने के बाद विवाद हुआ। पति ने फेसबुक पर उसकी फेंक आईडी बनाकर अंतरंग तरीके से वायरल किया है। पति ने सीए का कोर्स किया है और परिवार संपन्न है ,लेकिन पति संकीर्ण विचारधारा का है। दो बच्चे है।

एक प्रकरण में पति के शराब पीने के कारण दाम्पत्य जीवन में विवाद होता है। समझाइश के बाद पति -वत्पीी के बीच समझौता हुआ और वह साथ रहने के लिये तैयार हुए।

fake id on instagram photos of the girl put on social media