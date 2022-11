समाज में बदलाव लाने वाली फिल्म करना ज्यादा पसंद: विंध्या

कौमी एकता दिवस पर प्रस्तुति देने आए कलाकार

छिंदवाड़ा. टीवी एवं फिल्म कलाकार विंध्या तिवारी और गायक शरद शर्मा शुक्रवार को परासिया तहसील के ग्राम जाटाछापर में कौमी दिवस के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपनी प्रस्तुति दी।

इससे पहले छिंदवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा में टीवी कलाकार विंध्या ने कहा कि उन्हें ग्लैमरस फिल्में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली फिल्में करना ज्यादा पसंद हैं। उन्होंने टीवी सीरियल दिया बाती, नागिन, अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजौ समेत अन्य के अलावा फिल्मों में काम किया। छिंदवाड़ा आकर अच्छा लगा। कोरोना काल के बाद बदली जिंदगी के अनुभव बताते हुए विंध्या ने कहा कि कोरोना ने हर किसी का जीवन जीने का नजरिया बदला है। अब जिंदगी के हर मूवमेंट में खुश रहिए। समाज में प्यार, खुशी बांटने का निरंतर प्रयास करिए।

इंडियन आइडल फेम गायक कलाकार शरद शर्मा ने कहा कि सारेगामा से बालीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने नए टैलेंट के लिए कहा कि लक्ष्य लेकर चलेंंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। छिंदवाड़ा आगमन पर कहा कि यहां अलग रुहानियत और हवा है। बेहतर महसूस कर रहे हैं।

कौमी एकता आयोजन समिति अध्यक्ष जमील खान ने कहा कि वे कोयलांचल में पिछले 35 साल से कौमी एकता का लक्ष्य लेकर मां काली, दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। भारत की एकता विविधता का सम्मान करने में है। उन्होंने बताया कि कौमी एकता के नाम पर रेडियो अड्डा मुंबई ने उन्हें तीन दिसम्बर को अवार्ड के लिए चुना है।

I prefer to do films that bring change in the society