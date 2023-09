पुल का काम जल्द शुरू नहीं किया तो 21 को लोधीखेड़ा बंद

लोधीखेड़ा व्यापारी संघ ने तीन साल से निर्माणाधीन पुल का काम जल्द शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि यदि जल्द काम शुरू नहीं किया गया तो २१ सितंबर को लोधीखेड़ा के बाजार बंद रखे जाएंगे।

If bridge work is not started soon, Lodhikheda will be closed on 21st.