भक्ति सच्ची है तो हो जाएंगे भव पार

छिन्दवाड़ा/गुढ़ीअम्बाड़ा. नजरपुर में आयोजित भागवत कथा का समापन बुधवार को हवन पूजन व भंडारे के साथ हुआ। अंतिम दिन पं. निशान्त कृष्ण शास्री ने भगवान कृष्ण व सुदामा की मित्रता ,राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता की दुनिया में दूसरी मिसाल नही है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से की गई भक्ति से मोझ मिलता है। भागवत कथा में पं. रामकिशोर शास्त्री हर्रई एवं पंडित आकाश शास्त्री चौरई ने विधि विधान के साथ अनुष्ठ सम्पन्न कराए।चेतन मिश्रा, पवन कुसमरिया, कपिल मानकर एवं कमलेश बलवंशी ने अपने मधुर गीत संगीत से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। ग्राम पंचायत तेलीबट में आयोजित संगीतमयी भागवत कथा में रास लीला व श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया। भागवताचार्य गोविंद कृष्ण महाराज ने मुख्य यजमान छोटे पटेल सहित भक्तों को कथा की श्रृंखला से जोड़ते हुए कहा रास लीला में गाए जाने वाले गोपी गीत हं जो भी ठाकुर जी के इन गीतों को भाव से गाता है। वह भव पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे।पश्चिमी न्यूटन चिखली के सिद्धपीठ मां दुर्गा मंदिर में 27 नंवबर से महिला मण्डल द्वारा माता अन्नपूर्णा की 21 दिन की माता की चौकी लगाई गई है जिसमें प्रतिदिन माता रानी की अन्न से गोद भराई की जा रही है। समापन हवन पूजन के साथ 18 दिसंबर को किया जाएगा। महिला मण्डल द्वारा मंदिर में क्षेत्र में सुख शांति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन से सुन्दरकांड का पाठ किया जा रहा है जो आगामी गुरूपूर्णिमा तक जारी रहेगा।

If devotion is true then you will go beyond