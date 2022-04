बिजली नहीं मिली तो झुलस जाएगी संतरा व सब्जी की फसल

शहर और ग्रामीण अंचलों में बेहताशा बिजली कटौती ने संतरा व सब्जी उत्पादक किसानों की हालत खराब कर रखी है। दोनों फसलों को सिंचाई की जरूरत है पर बिजली नहीं मिलने से मोटर पंप और बोर वेल बंद पड़े हैं। पानी नहीं मिला तो दोनों फसलें सूख जाएगी।

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. शहर और ग्रामीण अंचलों में बेहताशा बिजली कटौती ने संतरा व सब्जी उत्पादक किसानों की हालत खराब कर रखी है। दोनों फसलों को सिंचाई की जरूरत है पर बिजली नहीं मिलने से मोटर पंप और बोर वेल बंद पड़े हैं। पानी नहीं मिला तो दोनों फसलें सूख जाएगी। किसानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। धरना-प्रदर्शन में विधायक विजय चौरे पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। तहसीलदार मनोज चौरसिया को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक चौरे ने कहा कि शहरी और ग्रामीण अंचल में दिन में और रात में भी बिजली कटौती की जा रही है। किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे है। क्षेत्र के पिपला नारायणवार, पारडसिंगा, रंगारी, रामाकोना, बेरडी, बोरगांव आदि क्षेत्रों में बिजली कटौती के कारण जनजीवन प्रभावित हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। फसल को काफी नुकसान होने लगा है।चौरे ने कहा कि संतरा व सब्जी की फसलों को सिंचाई की जरूरत है। बिजली कटौती के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। महंगाई ने आम आदमी की और बिजली कटौती ने किसानों की हालत और खराब कर दी है। विधायक ने इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार को दोषी ठहराया। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से कहा कि कटौती और समय सारणी में सुधार करें अन्यथा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अशोक चौधरी, पुनाराम बाविस्टाले,भागवत महाजन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केशव बोढे, युवराज जिचकार,डॉ राजेंद्र येमदे, संदीप भकने, पंकज दातारकर, ज्ञानेश्वर गावंडे मौजूद थे।

If electricity is not available then the orange and vegetable crop will get scorched