फंड मिले तो हो गोशाला में चारा-पानी की व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर गो शालाएं तो खोल दी गई पर बजट के अभाव व दानदाताओं के भी धीरे-धीरे हाथ खींचने से हालात ठीक नहीं है। गायों के लिए चारा-पानी का जुगाड़ के लिए खींच तान करनी पड़ती है। ऐसी ही हालत बांगड़ी सीतापार की सूर्या-भुर्या गोशाला की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायतें भी गो-शाला के प्रबंधन में रुचि नहीं ले रही। सरकार ने सुझाव दिया था कि इनका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंप दिया जाए, लेकिन सूर्या-भुर्या गोशाला का प्रबंधन स्वयं सहायता समूह को नहीं सौंपा गया।

छिन्दवाड़ा/रामाकोना.प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर गो शालाएं तो खोल दी गई पर बजट के अभाव व दानदाताओं के भी धीरे-धीरे हाथ खींचने से हालात ठीक नहीं है। गायों के लिए चारा-पानी का जुगाड़ के लिए खींच तान करनी पड़ती है। ऐसी ही हालत बांगड़ी सीतापार की सूर्या-भुर्या गोशाला की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायतें भी गो-शाला के प्रबंधन में रुचि नहीं ले रही। सरकार ने सुझाव दिया था कि इनका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंप दिया जाए, लेकिन सूर्या-भुर्या गोशाला का प्रबंधन स्वयं सहायता समूह को नहीं सौंपा गया। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते यह काम अभी तक महिला स्वयं सहायता समूह को नहीं सौंपा गया। हालत यह है कि रात के समय यहां देखभाल करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। बिजली तक नहीं है। लोगों का आरोप है कि गो शाला में चारे- पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से गायों पर संकट है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा संचालन ठीक से किया जाए तो गो शाला की व्यवस्था सुधारी जा सकती है। सुझाव: ग्राम गोड़ी वाधोना में किसान गोल्डी और मोंटी ठाकुर के खेतों में बांस रोपण का वन विभाग ने जायजा लिया। उप मंडल अधिकारी प्रमोद चोपडे तथा वन मित्र ने बताया कि इस बंजर भूमि पर समतल तथा उबड़ खाबड़ जमीन को बराबर कर उस जगह पर बांस के पौधे लगाए गए हैं। अधिकारियों ने किसान को सुझाव दिए। खेतों में 18000 बांसों के पौधे लगाए हैं । इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी एसके गुर्जर, दीपक तिरपुड़े व कर्मचारी उपस्थित थे।

If funds are available, then there should be a system of fodder and water in the cowshed.