पीएफ कटौती की जानकारी नहीं दी तो देंगे धरना

रीजनल अध्यक्ष सोहनलाल वाल्मीकि ने कहा कि यदि एक माह में सभी मजदूरों को भविष्य निधि का खाता आवंंटित कर उनकी कटौती का विवरण एवं जमा राशि का विवरण सीएमपीएफ कार्यालय एवं सियालघोघरी कोल ब्लॉक प्रबन्धन उपलब्ध नहीं कराता है तो कामगार भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देंगे।

If information about pf deduction is not given then will protest