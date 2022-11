कन्हान को मर्ज किया तो ठप हो जाएगा व्यापार व रोजगार

कन्हान क्षेत्र को पेंच क्षेत्र में मर्ज करने की सुगबुगाहट से व्यापारी व आम लोग चिंतिंत नजर आ रहे है। इसके विरोध में सोमवार को भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने कन्हान जीएम बी. रामा राव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रकोष्ठ के जिला सहसंयोजक बंटी साहू ने बताया जुन्नारदेव क्षेत्र का मूल आधार डब्लू सी एल कन्हान क्षेत्र को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्षेत्र के व्यापार पर होगा।

If Kanhan is merged then it will stop business and employment