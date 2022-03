रोका -टोका नहीं तो सडक़ तक पसर गई दुकानें

चौरई नगर में बुधवार को सडक़ सीमा में दुकानदारों के अवैध कब्जे को नगरपालिका और पुलिस की टीम ने मिलकर हटवाया । अब बस स्टैंड से लेकर चमन घाटी तक सडक़ साफ हो गई ।यातायात में राहत मिलने से जनता ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का स्वागत किया है। थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा और सीएमओ अभयराज सिंह के नेतृत्व में गठित दल ने बस स्टैंड से लेकर चमन घाटी तक सडक़ पर किए गए अवैध कब्जों को हटा दिया। साथ ही चेतावनी दी कि दुबारा अवैध कब्जा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छिन्दवाड़ा/ चौरई. चौरई नगर में बुधवार को सडक़ सीमा में दुकानदारों के अवैध कब्जे को नगरपालिका और पुलिस की टीम ने मिलकर हटवाया । अब बस स्टैंड से लेकर चमन घाटी तक सडक़ साफ हो गई ।यातायात में राहत मिलने से जनता ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का स्वागत किया है। थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा और सीएमओ अभयराज सिंह के नेतृत्व में गठित दल ने बस स्टैंड से लेकर चमन घाटी तक सडक़ पर किए गए अवैध कब्जों को हटा दिया। साथ ही चेतावनी दी कि दुबारा अवैध कब्जा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अभियान से राजस्व अमले की दूरी नगर में चर्चा का विषय बनी रही । गौरतलब है कि नगर में कई व्यापारियों और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों ने मुख्य सडक़ तक पर कब्जा कर लिया था । जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। सब्जी मण्डी में भी सडक़ पर दुकानें लगने से दुपहिया वाहन तक निकालने में परेशानी हो रही है । दुकानदारों को थाना प्रभारी ने समझाइश देकर आवागमन के लिए रास्ता छोडऩे की बात कही है । नगर के लोगों का कहना है कि समस्या का स्थाई हल करने की जरूरत है जिससे आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े । ज्ञापन: छंदवाड़ा जिले में अधिकांश आबादी आदिवासी जनजाति की है। इसलिए यहां की लोकसभा सीट को आदिवासी घोषित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ परासिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर परासिया ब्लॉक अध्यक्ष संजय सराठी , उपाध्यक्ष रोहित पहाड़े ,सुरेंद्र विनोद, अर्जुन मर्रापे एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

If not stopped, then the shops spread till the road