बारिश से पहले पूरा हो जाए डैम तो एक दर्जन गांवों को मिलेगा भरपूर पानी

बिछुआ ब्लाक में 468.24 लाख से स्वीकृत कुड्डम डैम का निर्माण अधूरा छोड़ देने से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा।तीन साल पहले रकम स्वीकृत होते ही जल संसाधन विभाग ने जलाशय का काम शुरु करा दिया जो आज कर पूरा नहीं हो सका है। अगर जलाशय का निर्माण पूरा हो जाता तो बारिश में पानी से भर जाता। एक दर्जन गांवों के किसानों को इसका फायदा मिलता।

If the dam is completed before the rains, a dozen villages will get plenty of water