स्टॉप डैम में गेट लगाए होते तो रूकता पानी

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. बार -बार मांग करने के बाद भी स्टॉप डैम पर गेट लगाकर पानी को रोका नहीं जा रहा। नदियों का पानी व्यर्थ बह रहा है। लापरवाही की खमियाजा लोगों को गर्मियों में भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों वाटर हीरो से सम्मानित नीरज वानखेड़े सहित रायबासा के रोशन पांसे ने गांवों में नदियों पर बने स्टॉप डेम के गेट लगा कर पानी को रोकने की मांग की। जनसुनवाई में मांग को उठाया था। एसडीएम ने जनपद पंचायत को आदेश दिए लेकिन आदेश को जनपद पंचायत ने गंभीरता से नहीं लिया। आज भी गांवों में पानी व्यर्थ बह रहा है। लाखों की लागत के स्टॉप डैम व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। न्यूटन चिखली के लोगों ने नगर में दूषित पानी की आपूर्ति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है । लोगों को दूषित पानी पीने को मिल रहा है और वे बीमार पड़ रहे हैं । पानी को फिल्टर करने के लिए बनाए गए प्लांट बेकार साबित हो रहे हैं। सभी वार्डों में इसी तरह की शिकायत मिल रही है। न्यूटन नंबर 13 निवासी शोएब अहमद सिद्दीकी, दौलत विश्वकर्मा, अशोक ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार दूषित पानी आ रहा है । बीच-बीच में एक या दो बार ही साफ पानी आता है। शिकायतों के बावजूद भी पानी को ठीक से फि ल्टर नहीं किया जा रहा है , जबकि पानी फि ल्टर करने के लिए करोड़ों की प्लांट लगाए गए हैं।

If the gates were installed in the stop dam, the water would have stopped.