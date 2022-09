जमीन ले ली तो भूखे मर जाएंगे ,नहीं चाहिए मुआवजा

राजोराकला के किसानों ने प्रशासन से कहा है कि दूधा बांध के लिए वे जमीन देने को तैयार नहीं है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए। बांध की भी जरूरत नहीं है। सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं। सभी किसानों की जमीन दूधा में है। खेत छीन गए तो भूखे मर जाएंगे। खेती के सिवाय अन्य कोई रोजगार नहीं है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. राजोराकला के किसानों ने प्रशासन से कहा है कि दूधा बांध के लिए वे जमीन देने को तैयार नहीं है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए। बांध की भी जरूरत नहीं है। सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं। सभी किसानों की जमीन दूधा में है। खेत छीन गए तो भूखे मर जाएंगे। खेती के सिवाय अन्य कोई रोजगार नहीं है। यदि जमीन अधिग्रहित की जाएगी तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए भूमि अधिग्रहण नही की जाएं। किसानों ने जल संसाधन विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा है कि दूधा में बनने जा रहे जलाशय के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण नही किया जाए।किसान शंकर कुमरे, कमलबाई कुमरे, मंगेश सलामे,कैलाश बोबडे, छन्नु बाई तुमडाम, शंकर तुमडाम, सूर्यभान तुमडाम, देवानंद इरपाची, रामेश्वर इरपाची, वर्षाबाई इरपाची, दिलीप इरपाची व किसानों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा।खेती के सिवाय अन्य कोई रोजगार नहीं है। यदि जमीन अधिग्रहित की जाएगी तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों ने अधिग्रहण की अधिसूचना पर आपत्ति लगाते हुए योजना को निरस्त करने की मांग की है। रक्तदान: अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अधिकारियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि, युवाओं और छात्रों ने बढ़ चढक़र हिस्सा लिया। शिविर में लगभग 45 लोगों ने रक्तदान किया। सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महाविद्यालय के प्रो.अरविंद धुर्वे के मार्गदर्शन में एनसीसी छात्रों ने रक्तदान किया। तहसीलदार छवि पंत, नायब तहसीलदार सौरभ मरावी और अस्पताल स्टाफ से डॉ .सनत अग्रवाल एवं महिला स्वास्थ्य कर्मियों व नगर निरीक्षक मोहन सिंह मर्सकोले , चार शिक्षिकाओं ने रक्तदान किया। वल्र्ड विजन इंडिया संस्था के 10 लोगों ने रक्तदान किया।

If the land is taken, you will die of hunger, no compensation is needed