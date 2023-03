स्कूल भवन बने तो दूसरे विषयों की मिले मंजूरी

सिल्लेवानी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल के लिए गत 15 साल से भवन उपलब्ध नहीं है। कक्षाएं माध्यमिक शाला के भवन में लगाई जाती है । स्कूल भवन नहीं होने से अन्य विषय भी उपलब्ध नही है। अन्य विषयों की कक्षाओं के लिए कमरों की जरूरत होती है। मजबूरी वश बच्चों को एक ही विषय कृषि का अध्ययन करना पड़ता है।

If the school building is built then other subjects get approval