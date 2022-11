यही रवैया रहा तो गोशाला चलाना मुश्किल

जिला पंचायत ने डेढ़ माह से गो शालाओं को अनुदान राशि का वितरण नहीं किया है। अब गोशालाओं संचालन में परेशानी हो रही है। छिंदवाड़ा जिले में अधिकतर गोशाला का संचालन महिला स्व सहायता समूह कर रही हैं। वे जैसे तैसे करके व्यवस्था बना रही है, लेकिन समय पर राशि का भुगतान नहीं होने से अब महिलाएं गोशाला से जुडऩे में कतरा रही है।

If this attitude prevails, it is difficult to run a cowshed.