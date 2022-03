बीमारियों से बचना चाहते हैं तो यह उपाय करें

वृद्धावस्था में आम तौर पर और अब तो युवाओं में भी घुटनों व जोड़ों में दर्द का रोग बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए हम बहुत छोटे व सामान्य उपायों को आजमाएं तो इस तरह के रोगों से बच सकते हैं। यह बात विशेषज्ञ डॉ.अलंकार रामटेके ने कही।

छिन्दवाड़ा/चांद. वृद्धावस्था में आम तौर पर और अब तो युवाओं में भी घुटनों व जोड़ों में दर्द का रोग बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए हम बहुत छोटे व सामान्य उपायों को आजमाएं तो इस तरह के रोगों से बच सकते हैं। यह बात विशेषज्ञ डॉ.अलंकार रामटेके ने कही। पेंशनर समाज व टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी चांद की ओर से रविवार को घुटने और जोड़ों के दर्द पर जांच शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ डॉ.अलंकार रामटेके ने रोगियों को घुटने और कूल्हे के जोड़ों की समस्याएं, देखभाल एवं इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शारीरिक श्रम जरूर करें। सादगी से रहें। शिविर में 125 लोगों की जांच की गई। आयोजन में पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीराम सिंह वर्मा ,कोषाध्यक्ष पचकौड़ी लाल यादव व सभी सदस्यों ने सहयोग किया। इधर सभी अस्पतालों में नान कम्यूनिकेबल डिसिज (एनसीडी) शिविर लगाए गए हैं। मरीजों की जांच कर मुफ्त दवा दी जा रही है। बीपीएम अनूप साहू ने बताया कि विशेष रूप से ब्लडप्रेशर, डायबिटीज के मरीजों को चिन्हित कर एनसीडी कार्ड बनाकर नियमित जांच और दवाएं प्रदान की जाएगी। विकासखंड के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर लगाकर मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है।स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सारंगबिहरी में निशुल्क नेत्र शिविर में चयनित रोगियों को रविवार को ऑपरेशन के लिए शंकराचार्य नेत्रालय ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद सभी को शिविर स्थल तक ट्रस्ट के वाहन से पहुंचाया जाएगा । शंकराचार्य अस्पताल झोतेश्वर में ऑपरेशन सहित भोजन ,दवा व अन्य व्यवस्थाएं निशुल्क की जाएगी इस मौके पर विजय गावंडे, आनंद राव खापरे व ग्रामीण उपस्थित रहे ।

