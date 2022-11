आईजी बोले-बेदाग होनी चाहिए पुलिस की छवि

पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के साथ चौरई थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि नशे से दूर रहें। जनता के सामने हमारी साफ़ छवि होनी चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा आमजन से पुलिस का व्यवहार सरल और मधुर होना चाहिए।

IG said – the image of the police should be spotless