बाजार कर के नाम पर अवैध वसूली

नियमों को ताक पर रखकर नगरपालिका परिषद परासिया की ओर से बाजार वसूली की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष वीरबहादुर सिंह ने बताया कि नगर में प्रति सप्ताह गुरुवार और रविवार को साप्ताहिक जन बाजार लगता है। इसमें लगभग चार सौ से अधिक सब्जी की तथा फुटकर दुकानें लगती हैं, जिनसे मनमानी व अवैध बाजार वसूली की जा रही है।

illegal collection in the name of market tax