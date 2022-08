स्कूल मैदान में पहले से ही अवैध कब्जे, टंकी निर्माण के बाद कहां खेलेंगे बच्चे

ग्राम मारुड के किला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के मैदान में पेयजल टंकी निर्माण का लोग विरोध कर रहे हैं। इससे बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान कम हो गया है । लोगों ने बताया कि अतिक्रमण एवं आंगनबाड़ी भवन बनने से पहले ही मैदान संकरा है। अब पेयजल टंकी बनाए जाने से खेल के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ग्रामीणों ने खेल मैदान में टंकी का निर्माण बंद कर दूसरी जगह बनाने की मांग शासन से की है।

छिन्दवाड़ा/ मारुड़. ग्राम मारुड के किला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के मैदान में पेयजल टंकी निर्माण का लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने टंकी अन्यत्र बनाए जाने की मांग शासन से की है। ग्राम के राहुल मालोदे , शंकर ठाकरे, विलास ठाकरे, कोमल कडु, अरुण झाडे, बाबू गायकवाड, बापू मेटकर सहित लोगों ने बताया की मारुड में शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक शाला के खेल मैदान में ही उच्च स्तरीय पेयजल टंकी का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है । इससे बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान कम हो गया है । लोगों ने बताया कि अतिक्रमण एवं आंगनबाड़ी भवन बनने से पहले ही मैदान संकरा हो गया है। अब पेयजल टंकी बनाए जाने से खेल के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ग्रामीणों ने खेल मैदान में टंकी का निर्माण बंद कर दूसरी जगह बनाने की मांग शासन से की है। इधर मुंगनापार पंचायत सहित भूम्मा, नंदेवाणी, चिखली, मरराम, देवली, जोबनडेरा, पवारढाना, जामलापानी गांवों में आए दिन बिजली कई घंटे तक गुल रहने से जनता परेशान है। बिजली विभाग के अधिकारी पूछने पर बताते हैं कि रखरखाव के लिए कटौती कर रहे हैं। डेढ़ माह से तो पूरी रात बिजली बंद रहती है। सोमवार रात को गुल हुई भी बिजली मंगलवार सुबह 10 बजे तक नहीं आई । बारिश के समय में रात में जहरीले जीव जंतुओं का डर रहता है । मच्छरों से लोग परेशान हैं। वहीं बिजली के बिल की राशि बढ़ रही हैं। ग्रामीण कई बार जब सब स्टेशन पर फन करते हैं तो कर्मचारी बताते है कि ऊपर से बिजली बंद करने का आदेश है। रात के समय बिजली बंद रखते हैं और सुबह शिकायत मिलने पर बिजली शुरू भी कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विनायक कीनकर ने बताया पिछले सप्ताह 48 घंटे तक बिजली बंद रही थी । शनिवार की रात से लगातार तीन दिन तक रात में बिजली बंद हो जाती है ।

