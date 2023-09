रिश्तों के बीच अहम आ रहा आड़े

परिवार परामर्श केन्द में शनिवार को 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। लगातार एक पक्ष के अनुपस्थित रहने से प्रकरण नस्तीबद्व किया गया। तीन प्रकरणों में समन्वय नहीं बनने से न्यायालय जाने की सलाह दी गई । शेष प्रकरणों में एक ही पक्ष उपस्थित होने से अगली पेशी दी गई। एक प्रकरण में पति- पत्नी उपस्थित हुए पर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे ।

