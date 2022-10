दमुआ परिषद में पलड़ा भाजपा की तरफ झुका

नगर पालिका परिषद् के चुनाव में विजयी निर्दलीय पार्षद फूलवती लोबो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अब 18 पार्षदों वाली परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 9 से बढ़ कर 10 हो गए हैं और पार्टी का अध्यक्ष बनने की उम्मीदें बढ़ गई है। कांग्रेस के पार्षदों की संख्या आठ है। पार्षद फूलवती ने अपने पति भगतसिंह लोबो , बेटे और पूर्व पार्षद विजेन्द्र हिटलर लोबो के साथ मुख्यमंत्री से भेंट की। वहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

छिन्दवाड़ा/दमुआ. नगर पालिका परिषद् के चुनाव में विजयी निर्दलीय पार्षद फूलवती लोबो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अब 18 पार्षदों वाली परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 9 से बढ़ कर 10 हो गए हैं और पार्टी का अध्यक्ष बनने की उम्मीदें बढ़ गई है। कांग्रेस के पार्षदों की संख्या आठ है। पार्षद फूलवती ने अपने पति भगतसिंह लोबो , बेटे और पूर्व पार्षद विजेन्द्र हिटलर लोबो के साथ मुख्यमंत्री से भेंट की। वहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान नन्दौरा निवासी कमलनाथ यदुवंशी और नंदकिशोर यदुवंशी ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बताया जाता है कि फूलवती को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाने के लिए पार्टी के जिलाध्यक्ष बंटी साहू ,नपा चुनाव प्रभारी एवं जिला महामंत्री टीकाराम चन्द्रवंशी,जिला महामंत्री परमजीत विज,पूर्व विधायक नत्थनशाह कवरेती एवं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष मोनू साहू ने प्रयास किए थे। इधर जुन्नारदेव के वार्ड 17 में पार्षद पद के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले वार्ड 17 को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। यहां हमेशा से कांग्रेस या कांग्रेस से जुड़े निर्दलीय ही चुनाव जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पूर्व अंत्योदय समिति के अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी की मां लक्ष्मी चन्द्रवंशी को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने साहिदा बेगम को टिकट दिया, लेकिन तीन निर्दलीयों के चुनावी मैदान में उतरने सेभारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। लक्ष्मी चंद्रवंशी को 411 व कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 193 वोटों से ही संतोष करना पड़ा है।

In Damua Parishad, the upper hand tilted towards the BJP.