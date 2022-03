दंपती के विवाद में भिड़े ससुराल व मायके पक्ष के लोग

अमरवाड़ा के छुआ देही गांव में मंगलवार रात पति -पत्नी के विवाद में दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट हुई । सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें तीन महिलाएं भी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाकर बीच-बचाव किया। छुआ देही निवासी परमसुख की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व घोगरी थाना छपारा निवासी ज्योति के साथ हुई थी । शादी के बाद से ही दोनों में विवाद था। दो साल ज्योति अपने मायके में रही । समझाइश देने के पश्चात ज्योति फि र से छुआ देही में अपने पति के साथ रहने लगी ।

छिन्दवाड़ा/ अमरवाड़ा. छुआ देही गांव में मंगलवार रात पति -पत्नी के विवाद में दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट हुई । सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें तीन महिलाएं भी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाकर बीच-बचाव किया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। छुआ देही निवासी परमसुख की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व घोगरी थाना छपारा निवासी ज्योति के साथ हुई थी । शादी के बाद से ही दोनों में विवाद था। दो साल ज्योति अपने मायके में रही । समझाइश देने के पश्चात ज्योति फि र से छुआ देही में अपने पति के साथ रहने लगी । दो-तीन दिन पूर्व पति द्वारा ज्योति के साथ मारपीट की जाने की खबर उसने अपने मायके में भेजी । मंगलवार को मायके से उसके पिता रखी राम, पति राम ,बाल कृष्ण अक्लू आदि आए हुए थे । इसी बीच छुआ दही में ही रह रही परमसुख की बहन प्रमिला प्रसाद देने उसके घर आई थी। तब विवाद चल रहा था। मारपीट होने लगी। प्रमिला और कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया तो उनकी भी पिटाई हो गई । मारपीट में प्रमिला उसकी मां ,परमसुख,ज्योति, रमसू, आकाश, रखी राम घायल हो गए । जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है । घोगरी थाना छपारा निवासी रखी राम बर्मा की रिपोर्ट पर परमसुख ,आकाश ,रमसू लोधी के विरुद्ध तथा प्रमिला पति गोलू बर्मा की रिपोर्ट पर रखीराम, पति राम ,अकलू ,बालकृष्ण के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।अवैध शराब: पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की है। छुई निवासी संदीप ,खाकरा चौरई के संतलाल के पास से अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।

In-laws and family members clashed in the dispute of the couple