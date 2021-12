सुकरी में इनामी रामसत्ता प्रतियोगिता में क्षेत्र की नौ भजन मंडलियों ने भाग लिया। रात भर भजनों की प्रस्तुति दी गई। एक से बढ़ कर एक भजनों से समूचा प्रांगण गुंजायमान रहा। प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक संगीत गुरु संजय राठौर ,तरुण राठौर ,सुरेश यदुवंशी अशोक यदुवंशी उपस्थित रहे ।

In the award Ramsatta, the stream of hymns was written throughout the night