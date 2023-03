जरूरत नहीं फिर भी बनवा रहीं आय प्रमाण पत्र

लाड़ली बहना योजना में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भले ही खत्म कर दी है, लेकिन लोक सेवा केन्द्र में रोजाना लगभग 650 महिलाएं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच रही है। केन्द्र के स्टॉफ को काम खत्म करने में रात ढाई तीन बज रहे है। सुबह 10 बजे केन्द्र खुलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रही है।

Income certificate is being made even though it is not needed