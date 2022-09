ग्राम पंचायतों में अधूरा लेखा-जोखा , नए सरपंचों को प्रभार लेने में दिक्कत

ग्राम पंचायतों में नव निर्वाचित सरपंचों को पुराने सरपंच से चार्ज लेने में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर पुराने सरपंच तथा सचिव द्वारा गुमराह कर और अधूरा चार्ज देने के आरोप लगे हैं। सोमवार को इटावा के सरपंच, पंच तथा ग्रामीण जनपद पंचायत परासिया पहुंचे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविकांत उके व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान से मुलाकात की।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. ग्राम पंचायतों में नव निर्वाचित सरपंचों को पुराने सरपंच से चार्ज लेने में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर पुराने सरपंच तथा सचिव द्वारा गुमराह कर और अधूरा चार्ज देने के आरोप लगे हैं। सोमवार को इटावा के सरपंच, पंच तथा ग्रामीण जनपद पंचायत परासिया पहुंचे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविकांत उके व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान से मुलाकात की। अधूरा चार्ज देने के बारे में बताया। ज्ञापन में कहा है कि इटावा में पूर्व सरपंच द्वारा निर्माण कार्य की विधिवत लिखित जानकारी के प्रभार देने के संबंध में रविवार को इटावा के नव निर्वाचित सरपंच व पंचों ने बैठक का आयोजन किया । पूर्व सरपंच ने नए सरपंच को विधिवत प्रभार नहीं सौंपने के कारण पंचों ने निर्णय लिया की पूर्व में किए गए निर्माण कार्य की जानकारी लिखित रूप में नहीं देने व संचालित कार्य चालू करने से पहले राशि आहरण कर ली गई है। चालू कार्य की मजदूरी भुगतान नहीं किया कुछ कार्य अपूर्ण होने के कारण पंचों ने चार्ज लेने से इनकार कर दिया। सचिव सुकदयाल रामटेके ने प्रमाण पत्र में लिखा है कि 30 अगस्त तक हमारे द्वारा सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। इसके बाद नए सरपंच मनेश कुमरे को विधिवत प्रभार सौपा जाएगा किन्तु आज तक किसी प्रकार की लिखित जानकारी एवं कार्य पूर्ण नहीं किया गया और प्रभार नहीं दिया गया है। सरपंच ने बताया कि नल जल योजना, पाइप लाईन विस्तारीकरण, पुलिया निर्माण कार्य, सीसी रोड निर्माण कार्य जमतरा, सामुदायिक नाडेप निर्माण कार्य की जानकारी, सामुदायिक कूड़ादान पेटी की जानकारी, पशुओं के पानी पीने की टंकी निर्माण की जानकारी, पानी टंकी पाइप लाइन तथा आय व्यय के विवरण की जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिया का निर्माण कार्य किया गया जिसका कार्य अपूर्ण है ,जिसमें सरपंच सचिव द्वारा राशि निकाली गयी पर मजदूरी और मटेरियल का भुगतान नही किया गया। स्वागत गेट की मरम्मत की राशि निकाली गई है जो कार्य नहीं किया गया। इटावा में नल जल 600 मीटर पाइप लाइन का कार्य अधूरा है।

Incomplete accounting in gram panchayats, new sarpanches have trouble taking charge