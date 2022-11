आठ साल बाद भी अधूरा

Submitted by:

शासकीय हाईस्कूल भवन लेंढोरी का निर्माण पिछले आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है। उपेक्षित खड़ा बर्बाद हो रहा है और शासन -प्रशासन की नाकामी को बता रहा है। इसके निर्माण की मांग को लेकर एनएसयूआई नांदनवाडी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि लेंढोरी के साथ ही मांगुरली और बड़़चिचोली के विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर है। इन विद्यालय भवनों का निर्माण जल्द ही कराना जरूरी है।

incomplete even after eight years