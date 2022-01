कस्बों में भी मिलने लगे संक्रमित, अस्पतालों में तैयारियां

पांढुर्ना में रविवार को मिली आरटीपीसीआर रिपोर्ट में दो लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें एक अमरावती प्रवासी है जिसकी बॉर्डर पर जांच हुई थी। दूसरा संक्रमित बन्सोड कॉलोनी निवासी बैंक कर्मचारी है। तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अस्पताल की सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। वार्डों में बेड की स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ मरीजों की जांच और उपचार के लिए अधिकारियों ने योजना बनाई। अस्पताल में आईसीयू तैयार किया गया है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, दवाएं, रेमडेसिविर की उपलब्धता पर चर्चा की गई।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. पांढुर्ना में रविवार को मिली आरटीपीसीआर रिपोर्ट में दो लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें एक अमरावती प्रवासी है जिसकी बॉर्डर पर जांच हुई थी। दूसरा संक्रमित बन्सोड कॉलोनी निवासी बैंक कर्मचारी है। बीएमओ डॉ. नरेश गौनाडे ने बताया कि बन्सोड कॉलोनी के संक्रमित की तबियत ठीक है। मरीज़ को होम आइसोलेट किया गया है। पांढुर्ना. कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अस्पताल की सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। एसडीएम आरआर पांडे, बीएमओ डॉ नरेश गोनाडे ने कोविड अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुचारू करने पर जोर दिया। वार्डों में बेड की स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ मरीजों की जांच और उपचार के लिए अधिकारियों ने योजना बनाई। अस्पताल में आईसीयू तैयार किया गया है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, दवाएं, रेमडेसिविर की उपलब्धता पर चर्चा की गई। कोविड अस्पताल में 108 बेड पर ऑक्सीजन और दस आइसीयू बेड उपलब्ध हैं। एक भी कोरोना मरीज भर्ती होता है तो उसके लिए स्टॉफ ड्यूटी का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। रोको -टोको अभियान के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। नायब तहसीलदार पूर्णिमा खण्डाइत ,पुलिस और नपा कर्मियों ने बिना मास्क पाए लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। रामाकोना में रविवार को हाट बाजार के दौरान रोको टोको अभियान में लोगों को मास्क लगाने को जागरूक किया गया। बगैर मास्क वालों से 100 रुपए जुर्माना भी लिया गया। कई लोगों ने कहा कि रोको टोको अभियान में जिम्मेदार अधिकारियों ने ही मास्क सही तरीके से नहीं लगा रखा। ग्राम खमरा के हाट बाजार में रोको-टोको अभियान के तहत बिना मास्क वालों पर कार्रवाई की गई।

Infected people started getting infected in towns too, preparations in hospitals