नुक्कड नाटक से दी वैकल्पिक पहचान पत्रों की जानकारी

Submitted by:

ग्राम बादगांव के बाजार चौक में सोमवार को शासकीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नाटक के जरिए बताया कि यदि किसी मतदाता के पास वोटर आई डी नहीं है तो वह विकल्प के रूप में फोटो लगे अन्य पहचान पत्रों के जरिए वोट डालने का हकदार है। वोट हर हाल में करना है।

Information about alternative identity cards given through street play