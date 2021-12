पांढुर्ना नगर के तीन शेर चौक पर रविवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल पुलिस आरक्षक दीपेन्द्र जावलकर की सोमवार को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जावलकर को नागपुर की ओर से आए चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया।

Injured policeman dies, no clue of the vehicle that hit him