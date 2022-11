40 गेंदों पर 60 रन की पारी भी बेकार

पेंचवैली खेल मैदान परासिया में लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन का पहला मैच उड़ान क्रिकेट क्लब रावनवाड़ा विरुद्ध गुरु द्रोण एकेडमी तामिया के मध्य खेला गया। तामिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया।रावनवाडा ने निर्धारित 18 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 बनाए। तामिया 18ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन ही बना सकी। अभय यादव ने 40 गेंदों पर 60 रन की शानदार पारी खेली पर अपनी टीम को जीता नहीं सके।

