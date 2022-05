चौक-चौरोहों पर वाटर कूलर लगाए, पर पानी ही नहीं

प्रचंड़ गर्मी का एक माह बीत चुका है, लेकिन नगर पंचायत ने अभी तक न तो सार्वजनिक प्याऊ लगाया है और न ही वाटर कूलर की व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर लगे हुए वाटर कूलर महज शोपीस बने हुए हैं। करीब नौ वर्ष पूर्व नगर पंचायत ने बाजार चौक, जगनाड़े चौक परिसर गोहटान, बस स्टॉप एवं शासकीय अस्पताल के सामने वाटर कूलर लगाए थे।

छिन्दवाड़ा/लोधीखेड़ा. प्रचंड़ गर्मी का एक माह बीत चुका है, लेकिन नगर पंचायत ने अभी तक न तो सार्वजनिक प्याऊ लगाया है और न ही वाटर कूलर की व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर लगे हुए वाटर कूलर महज शोपीस बने हुए हैं। करीब नौ वर्ष पूर्व नगर पंचायत ने बाजार चौक, जगनाड़े चौक परिसर गोहटान, बस स्टॉप एवं शासकीय अस्पताल के सामने वाटर कूलर लगाए थे। दुकानदार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों एवं मुसाफि रों को शीतल जल मिलता रहा ।कोरोना लॉकडाउन के समय से बंद : कोरोना कॉल में जब लॉकडाउन लगा तब से वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं। अभी तक नगर पंचायत ने इन्हें शुरू नहीं किया है। जबकि वर्तमान में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में साप्ताहिक हाट बाजार आने वाले दुकानदार, ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए परेशान होना पड़ता है। इस संबंध में चौक स्थित दुकानदार सनी कठोड़े एवं अशोक ढगे ने बताया वाटर कूलर बंद रहने से हाट बाजार आने वाले ग्रामीणों और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार आने वाले अपने घरों से पानी की बोतल साथ में लेकर आते है। जबकि पेयजल की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत को शासन द्वारा हर वर्ष राशि आवंटित की जाती है। यहां के लोगों ने

नगर पंचायत से तत्काल वाटर कूलर में पानी की व्यवस्था कर चालू कराने की मांग की है। इधर मैनीखापा में क्षेत्रीय विधायक नीलेश उइके ने रविवार को सलाई ,मुंडीदाना, बंधान व पौनार ग्रामों में जनसम्पर्क किया । उनके साथ नांदनवाड़ी ब्लाक कांग्रेस महामंत्री हरिराम कुशराम ,कार्यवाहक अध्यक्ष रामनाथ परतेती ,चांगोबा क्षेत्रीय अध्यक्ष नरेश साहू , आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुखदेव इवनाती, यशवंत सरयाम, पिंटू उइके ,देवराव वट्टी व कार्यकर्ता थे। विधायक ने ग्रामीणों से समस्याएं पूछी व समाधान का आश्वासन दिया।

Install water coolers at squares and squares, but no water