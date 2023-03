रिटर्निंग वॉल निर्माण में खामी पर काम रोकने के निर्देश

Submitted by:

गुरुनानक वार्ड और मेघनाथ वार्ड के बीच चन्द्रभागा नदी पर लाखों की लागत से बनाई जा रही रिटर्निंग वॉल का अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, उपाध्यक्ष ताहिर पटेल ने निरीक्षण किया। घटिया निर्माण को देख उन्होंने तत्काल काम रोकने के निर्देश दिए ।

Instructions to stop work on defects in returning wall construction