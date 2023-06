घटिया खाद-बीज के शक में कृषि केन्द्रों की जांच

किसान खरीफ सीजन के लिए खेतों को तैयार करने में जुटे हैं। जल्द ही उन्हें खाद-बीज की जरूरत पड़ेगी। कई बार उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है और नकली खाद-बीज पकड़ा दिया जाता है। किसानों से धोखाधड़ी रोकने के लिए कृषि अधिकारियों ने बाजार के कृषिकेन्द्रों में पहुंचकर जांच -पड़ताल की ।

Investigation of agricultural centers on suspicion of substandard fertilizers and seeds