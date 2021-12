छिंदवाड़ा के चहुंमुखी विकास से निवेश भी आया-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि छिन्दवाड़ा जिले के चहुंमुखी विकास से यहां न सिर्फ निवेश आया बल्कि यहां के आर्थिक विकास में गति आई है। तकनीकी शिक्षा में हमने अलग पहचान बनाई है। कमलनाथ गुरुवार को आदिवासी अंचल के ग्राम मडकासुर में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों के हित में अनेक निर्णय किए। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पर देश को गुमराह करने का काम कर रही है।

छिन्दवाड़ा/बिछुआ .प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि छिन्दवाड़ा जिले के चहुंमुखी विकास से यहां न सिर्फ निवेश आया बल्कि यहां के आर्थिक विकास में गति आई है। तकनीकी शिक्षा में हमने अलग पहचान बनाई है। कमलनाथ गुरुवार को आदिवासी अंचल के ग्राम मडकासुर में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों के हित में अनेक निर्णय किए। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पर देश को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है।सांसद नकुलनाथ ने भी जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आज युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार छिंदवाडा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यहां के विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। बडे प्रोजेक्टों की फंडिग रोकी जा रही है। हमने जिले के डेढ़ लाख बच्चों को निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। सभा में क्षेत्रीय विधायक सुजीत चौधरी ने कोरोना काल में विभिन्न माध्यमों से दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने यहां बडी संख्या में रहने वाले मवासी समाज के लिए भारिया प्रोजेक्ट की तरह अलग से विशेष कार्ययोजना बनाकर लाभांवित करने की मांग की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नेहा सिंह, बंटी पटेल, कोठीराम धुर्वे, इरफान पटेल, विजेन्द्र दीक्षित, कैलाश मालवीय, श्रीचंद चौरिया, सलीम खान, दशरथ उइके, लक्ष्मण चाके, पुष्पा उइके, सादिक अली, देशलाल धुर्वे, राजेन्द्र पटेल सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Investment also came from all-round development of Chhindwara - Kamal Nath