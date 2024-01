22 को हर घर भोजन का आमंत्रण

अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर चांदामेटा में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जनवरी को पंकज स्टेडियम में 24 घंटे का अखंड राम नाम कीर्तन एवं अखंड रामायण पाठ किया जाएगा। 22 जनवरी को चांदामेटा नगर के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलने के लक्ष्य के साथ विशाल भंडारे का आयोजन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रारंभ किया जाएगा। नगर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन व्यवस्था की जाएगी।

Invitation for food to every house on 22nd