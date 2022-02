कहीं कोरोना तो नहीं

कोरोना की तीसरी लहर भले ही कमजोर पड़ी है । लेकिन खतरा टला नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन लोगों से गाइडलाइन का पालन करने पर तो जोर दे ही रहा है। रेंडम जांच भी की जा रही है। स्कूल खुलने के बाद की स्थिति जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग छात्र-छात्राओं के सेम्पल ले रहा है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार दोपहर लावाघोघरी के हाईस्कूल में कक्षा आठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों सहित शिक्षक -शिक्षिकाओं की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए ।

छिन्दवाड़ा/अम्बामाली . कोरोना की तीसरी लहर भले ही कमजोर पड़ी है । लेकिन खतरा टला नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन लोगों से गाइडलाइन का पालन करने पर तो जोर दे ही रहा है। रेंडम जांच भी की जा रही है। स्कूल खुलने के बाद की स्थिति जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग छात्र-छात्राओं के सेम्पल ले रहा है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार दोपहर लावाघोघरी के हाईस्कूल में कक्षा आठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों सहित शिक्षक -शिक्षिकाओं की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए । बच्चों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर समझाइश दी गई । इस मौके पर प्रभारी प्रचार्य महेश पवार एवं लावाघोघरी थाना पुलिस स्टॉफ ,स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। इधर वेकोलि की स्कूल बसों का संचालन बंद होने से दूरदराज क्षेत्रो में रहने वाले विद्यार्थी परेशान है। इंटक रीजनल अध्यक्ष सोहन वाल्मीकि ने पेंच महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि स्कूल बसों का संचालन तुरंत शुरू किया जाए। 12 फरवरी से शिक्षा विभाग ने छात्रों की प्रेक्टिकल परीक्षा संबंधी सूचना जारी कर दी है। 16 फरवरी से केन्द्रीय विद्यालय की परीक्षा भी शुरू हो रही है। बसों का संचालन नहीं होने से दूरस्थ क्षेत्रो में पदस्थ कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले करीब 44 लोगों के चालान बनाए । उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने 4400 रुपए जुर्माना वसूला। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चालकों के चालान काटे गए उनसे 1750 रुपए वसूल किए गए। उपनिरीक्षक प्रेमचंद राठी,कार्यवाहक एसआई मनीष बसेडिय़ा ,एसआईए प्रीतम सिंह जगेत,प्रधान आरक्षक संदीप चौरसिया, नितेश रघुवंशी ,आरक्षक राहुल राजपूत ने कार्रवाई की।

is there no corona