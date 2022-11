जीवन बिताने से ज्यादा गरिमा युक्त जिन्दगी जीना महत्वपूर्ण

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि न्यायधीश एकता ठाकुर ने छात्र- छात्राओं को महिलाओं के कानूनी अधिकारों से अवगत कराते हुए कहा कि जीवन जीने से ज्यादा गरिमा युक्त जीवन जीना महत्वपूर्ण है।

It is more important to live a life with dignity than to live