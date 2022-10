नेशनल हाइवे पर 40 किमी के सफर में लग रहे दो घंटे

नेशनल हाइवे 547 पर छिंदवाड़ा -अमरवाड़ा के बीच सडक़ की हालत दयनीय है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। सडक़ की हालत ऐसी है कि अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में दो घंटे लग रहे हैं। बस संचालकों में आक्रोश व्याप्त है।अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा जाने के लिए लोगों को चौरई होते हुए जाना पड़ रहा है । इस मार्ग पर 70 किलोमीटर अधिक आना जाना पड़ता है ।

It takes two hours to travel 40 km on the National Highway