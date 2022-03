सरकारी जमीन पर मकान बनाना पड़ा महंगा

सिंगोडी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकान को ध्वस्त कर दिया। गुरुवार को प्रशासनिक अमला जेसीबी मशील लेकर रजोला मार्ग नदी मोहल्ला में पहुंचा। यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे मकान को जेसीबी की मदद से गिराया गया।

छिन्दवाड़ा/ अमरवाड़ा. सिंगोडी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकान को ध्वस्त कर दिया। गुरुवार को प्रशासनिक अमला जेसीबी मशील लेकर रजोला मार्ग नदी मोहल्ला में पहुंचा। यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे मकान को जेसीबी की मदद से गिराया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार वीर बहादुर सिंह, एसडीओपी संतोष डेहरिया, नायब तहसीलदार दीक्षा पटेल ,थाना प्रभारी मोहन मर्सकोले , सिंगोडी चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी ,पटवारी सहित अधिकारी मौजूद रहे। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में गुमशुदगी सहित अन्य वारदातों के चार मामले भी दर्ज हुए हैं।ग्राम उमरिया से एक युवती 28 फरवरी से लापता है। परिजन ने दो तीन दिन रिश्तेदारी में तलाश की। युवती का पता नहीं लगने पर अमरवाड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं झिलमिली निवासी 32 वर्षीय सुमन की गुमशुदगी दर्ज की गई है। एक सप्ताह पहले वह दोपहर को खेत जाने की कह कर गई पर शाम तक नहीं लौटी। कई जगह तलाशने के बाद उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सिंगोड़ी मेन रोड पर कार की टक्कर से कतिया ढाना निवासी रवि प्रकाश पिता परमसुख चांद पुरिया घायल हो गया। वह मेन रोड से अपने गांव की सडक की ओर मुड़ा तभी कार ने टक्कर मार दी । ग्रामीणों ने उसे जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा पहुंचाया। रवि की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंदन गांव में एक बैलगाड़ी वाले से कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया जाता है कि मेहताब सिंह बर्मा गाड़ी लेकर खेत जा रहा था। गाड़ी के बैल बिदक जाने से बैलगाड़ी पीवीसी के पाइपों पर चढ़ गई। इससे पाइप टूट गए।पाइप चंदन गांव के ही शैलेंद्र ,मनोज बाल कृष्ण वर्मा के थे। तीनों ने मेहताब को बैल गाड़ी से उतारा व मारपीट की। मेहताब

ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

It was expensive to build a house on government land