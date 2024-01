फॉरेस्ट कॉलोनी के सामने बन सकता है आईटीआई भवन

आईटीआई भवन की स्थापना के लिए प्रशासन ने भूमि की तलाश शुरू कर दी है । अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फॉरेस्ट कॉलोनी के सामने आदिम जाति विकास मद की भूमि का जायजा लिया। आईटीआई भवन के लिए तहसील प्रशासन से 3 से 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके तहत 6 ट्रेड का मुख्य भवन, छात्र- छात्राओं के लिए साठ-साठ सीटों का छात्रावास, प्राचार्या के लिए एफ टाइप आवास आदि का निर्माण किया जाएगा।

ITI building can be built in front of Forest Colony