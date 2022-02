डेढ़ लाख के गहने लेकर चंपत हो गए जेवर चमकाने वाले

सावता में जेवर चमकाने के नाम पर दो ठग एक महिला से करीब डेढ़ लाख के जेवर लेकर रफूचक्कर हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार को सावंता वार्ड छह में कमलाबाई नत्थूजी गाडगे के घर दो लोग आए और कहा कि वे पुराने जेवरों को साफ कर नए जैसे कर देते हैं। कमलाबाई उनकी बातों में आ गई और चांदी की चपलाकंठी व अन्य जेवर साफ करने के लिए दिए। दोनों ने गहनों को चमकाया व लौटा दिए। उन्होंने कहा कि वे सोने के जेवरों को भी चमका देंगे। गाडगे उनकी बातों में आ गई व तीन तोले सोने के मंगलसूत्र साफ करने के लिए दे दिए।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. सावता में जेवर चमकाने के नाम पर दो ठग एक महिला से करीब डेढ़ लाख के जेवर लेकर रफूचक्कर हो गए। थाना प्रभारी आर खातरकर ने बताया कि बुधवार को सावंता वार्ड छह में कमलाबाई नत्थूजी गाडगे के घर दो लोग आए और कहा कि वे पुराने जेवरों को साफ कर नए जैसे कर देते हैं। कमलाबाई उनकी बातों में आ गई और चांदी की चपलाकंठी व अन्य जेवर साफ करने के लिए दिए। दोनों ने गहनों को चमकाया व लौटा दिए। उन्होंने कहा कि वे सोने के जेवरों को भी चमका देंगे। गाडगे उनकी बातों में आ गई व तीन तोले सोने के मंगलसूत्र साफ करने के लिए दे दिए। उन पर भरोसा करते हुए गाडगे घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो जेवरात साफ करने वाले रफूचक्कर हो चुके थे। थाना प्रभारी खातरकर ने बताया कि ठग करीब एक लाख के सोने के जेवर ले गए हैं। बाद में सतीश गाडगे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंची व उनके घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालवाई। इसके जरिए ठगों की पहचान की कोशिश की जाएगी। पुलिस आसपास के मोहल्ले वालों से जानकारी ले रही है। अन्य थानों को भी सतर्क किया गया है। धोखाधड़ी करने वालों को खोजबीन की जा रही है। पीडि़ता कमला गाडगे के परिजन ने बताया की ठग करीब डेढ़ लाख के जेवरात ले गए हैं। बाइक सवार घायल : मुलताई की ओर जा रहा बाइक सवार सडक़ पर खड़ी कार से टकराने से बचने के प्रयास में डिवाइडर से टकरा गया। युवक रविन्द्र पिता राजू कवडक़र निवासी खेडीबाजार के पांव और चेहरे पर चोंटे आयी है। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। युवक ने बताया वह मुलताई की ओर जा रहा था तभी सामने अचानक रूकी कार से बचने के चक्कर में बाइक डिवाइडर से जा टकरायी। पुलिस ने बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

