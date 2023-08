मंदिर का ताला तोडक़र गहने व दानपेटी चोरी

Submitted by:

पारडी में मंगलवार रात चोर माता मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोडक़र दानपेटी से नकदी व प्रतिमा के गहने चुरा ले गए। सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर में एकत्रित हो गए ।

