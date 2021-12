अमरवाड़ा नगर के जैन मंदिर में आचार्य जिन तारण तरण मंडलाचार्य की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जैन मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनवाणी पालकी शोभायात्रा निकाली गई। ।

Jinvani procession came out on Taran Jayanti