मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने के लिए नदी में लगाई छलांग

वर्धा नदी पर बांध निर्माण में काम कर रहे एक मजदूर पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उसने मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए छुपने की कोशिश की, पर वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी। मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने के लिए वह एक किलोमीटर तक भागा। आखिर नदी में छलांग लगाकर जान बचाई।

Jumped into the river to get rid of bees